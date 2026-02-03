Modelo Bruna Cristine Menezes de Castro, de 36 anos. À direita, mostra quando ela foi presa em 2015 (Reprodução/Instagram Bruna Cristine | Ricardo Rafael / O POPULAR)\nBruna Cristine Menezes de Castro, de 36 anos, conhecida como 'Barbie do crime', já atuou como professora de italiano e modelo. Foragida da justiça, ela foi presa na última sexta-feira (30), em Goiânia. Em 2015, a mulher já havia sido presa por estelionato, também na capital, e chegou a virar notícia em um dos principais jornais italianos, o Corriere della Sera.\nNaquele período, ela já tinha causado um prejuízo de aproximadamente R$ 300 mil a dezenas de vítimas, de acordo com a Polícia Civil.\nConforme noticiado pelo POPULAR, Bruna ganhava o dinheiro com a ajuda de sua boa aparência, que tornava mais fácil enganar os clientes, para os quais ofereceria produtos importados nas redes sociais. Ela recebia o dinheiro, mas não entregava as mercadorias. Bruna tem cidadania italiana e já teria morado naquele país. Na época, sua mãe vivia na Rússia, segundo a polícia.