Jovem morreu em acidente em Palmas (Reprodução/Instagram Nycole Kydma)\nNycole Kydma Oliveira Silva, de 21 anos, que estava em uma caminhonete que capotou na BR-010, morreu após ficar quatro dias internada no Hospital Geral de Palmas (HGP). Segundo a Polícia Civil, outra jovem, também de 21 anos, ficou ferida e foi socorrida.\nO acidente aconteceu no dia 25 de janeiro de 2026, na região sul da capital, em um trecho que dá acesso à Vila Agrotins. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou, por meio de nota, que Nycole morreu na última quinta-feira (29).\nDe acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Palmas foi acionada nesta sexta-feira (30) no HGP, onde removeu o corpo de Nycole Kydma para passar por exames de necropsia e, logo em seguida, foi liberado aos familiares.