O Tocantins registrou 95 mortes violentas entre janeiro e maio de 2026, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Os números incluem casos de homicídio, feminicídio, latrocínio (roubo seguido de morte) e lesão corporal seguida de morte.\nAs informações são do Painel de Monitoramento da Incidência Criminal, que reúne registros feitos nas delegacias do estado até esta terça-feira (19).\nDe acordo com a SSP, o cenário é considerado estável. No mesmo período de 2025, foram registrados 93 crimes com resultado morte. Já em 2026, o número passou para 95, o que representa aumento de 2,15%.\nEm nota, a secretaria destacou que apesar da leve alta, o estado acumula três anos consecutivos de queda nos índices de criminalidade violenta. Segundo o órgão, o resultado é atribuído a investimentos em inteligência, tecnologia, integração entre as forças de segurança e fortalecimento das unidades especializadas de investigação (Veja nota completa abaixo).