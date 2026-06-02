A idosa Iraci Borges dos Santos em registro antes da internação; família denuncia falha na prestação de serviço de saúde em hospital regional. (Arquivo pessoal/Iara Borges dos Santos)\nA morte da aposentada Iraci Borges dos Santos, de 78 anos, após uma transfusão de sangue no Hospital Regional de Augustinópolis (HRAug), no Bico do Papagaio, continua cercada de dúvidas. Mais de um mês após o ocorrido, a Polícia Civil investiga o caso, motivada por denúncia da família de que a idosa teria recebido uma bolsa de sangue incompatível com seu tipo sanguíneo, desencadeando uma reação grave que levou à morte poucas horas depois.\nAté o momento, autoridades de saúde não apresentaram respostas conclusivas, e pontos cruciais do atendimento ainda precisam ser esclarecidos.\nQuem era a paciente\nIraci morava em Sítio Novo do Tocantins, no extremo norte do estado, e estava internada no Hospital Regional de Augustinópolis (HRAug), desde 28 de março, recebendo tratamento para pneumonia viral. Segundo familiares, a idosa apresentava melhora clínica antes da transfusão realizada em 15 de abril, quando ocorreu o episódio fatal.