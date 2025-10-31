O g1 Tocantins vai transmitir ao vivo a Super Maratona de revisão para o Enem 2025. O objetivo é ajudar os estudantes a se preparem para a tão aguardada prova do Exame Nacional do Ensino Médio de forma gratuita. Neste ano, os aulões serão realizados nos dias 1º (sábado) e 2 de novembro (domingo). Veja programação abaixo.\nClique aqui para se inscrever\nPara participar do evento no Tocantins, os interessados devem se inscrever pelo site oficial e selecionar a modalidade on-line para cada um dos dias. As inscrições estarão abertas até o preenchimento total das vagas.\nPara se inscrever, o aluno deve acessar o site do evento e fornecer informações pessoais, como nome inteiro, CPF, e-mail, telefone, data de nascimento, além do curso desejado e dados sobre a instituição de ensino onde estuda.\nPara quem está na capital goiana, a inscrição também pode ser realizada de forma presencial na Área 2 da PUC. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h.