Após o feriado prolongado da Independência do Brasil, celebrado nos dias 7 e 8 de setembro, muitos tocantinenses estão retomando a rotina de trabalho e estudos. O período foi marcado por viagens, encontros familiares e momentos de lazer, aproveitados por quem conseguiu emendar os dias de folga.\nMas, para quem já está de olho no próximo descanso, o calendário ainda reserva boas notícias. Até o fim de 2026, moradores do Tocantins terão outras oportunidades para aproveitar feriados e pontos facultativos que podem render fins de semana prolongados, dependendo das regras adotadas por empresas e órgãos públicos.\nAo todo, são pelo menos sete datas entre feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos até dezembro. Destas, cinco caem em dias estratégicos da semana, permitindo períodos maiores de descanso e favorecendo o planejamento de viagens, passeios e momentos de lazer em família.