Igor Gustavo Veloso de Souza e Kathellen Moreira foram presos em Palmas (Reprodução/Instagram Delegado Eduardo Meneses)\nO advogado Igor Veloso de Sousa e a companheira dele, Kathellen Moreira, foram indiciados pela morte de Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, em Palmas. Segundo a Polícia Civil, os dois vão responder por vicaricídio e fraude processual. Igor, que é pai da criança, também foi indiciado por tortura e estupro de vulnerável pelas agressões contra o menino.\nA informação foi divulgada pela Polícia Civil em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (28), após a conclusão do inquérito. O delegado Eduardo Menezes, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), explicou que os elementos reunidos durante a investigação sustentam o indiciamento por vicaricídio, conforme previsto no Código Penal.