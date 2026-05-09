-Pronunciamento da dupla (1.3407678)\nNo fim da manhã de sexta-feira (8), um helicóptero de Juliano, da dupla com Henrique, caiu em uma fazenda em Porto Nacional, na região central do Tocantins. A aeronave era pilotada por Edson Reis, pai dos sertanejos, e transportava mais um passageiro no momento do incidente. Os dois sofreram apenas ferimentos leves e não precisaram de atendimento hospitalar, segundo os bombeiros.\nO acidente resultou predominantemente em danos materiais, com a aeronave ficando presa em uma árvore. A assessoria dos artistas classificou a ocorrência como um pouso de emergência.\nO Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) iniciou a coleta de dados para apurar as causas do ocorrido. De acordo com os registros oficiais, a situação de voo do helicóptero estava regular e com certificados válidos até 2027.