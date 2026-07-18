O caso do piloto que foi preso após fazer um pouso de emergência de uma avião que estava carregado de cocaína, em Itarumã, no oeste de Goiás, chamou a atenção pela estrutura envolvida e pela dinâmica dos fatos relacionados ao acidente. Henrique Donizeti Ferri, de 32 anos, foi preso após quase um dia de fuga por uma região de mata, depois de ter colocado fogo no monomotor.\nO advogado do piloto, Luís Henrique Viana dos Reis, disse ao g1 que vai buscar a liberdade do cliente, uma vez que ele é réu primário, ou seja, não possui antecedentes criminais, e é trabalhador. De acordo com o advogado, Henrique é autônomo.\nVeja o que se sabe, até agora, sobre os fatos relacionados ao tráfico de drogas e o piloto investigado:\nPouso de emergência\nAo sobrevoar Goiás, no trajeto do Mato Grosso, em uma área próximo à Bolívia, até a região de Frutal, em Minas Gerais, o avião do piloto apresentou uma pane mecânica, obrigando-o a pousar de forma emergencial na zona rural de Itarumã.