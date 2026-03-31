A morte de Weslenny Rosa Lima, de 9 anos, após passar mal depois de jantar com a família, em Alto Horizonte, no norte de Goiás, é investigada pela Polícia Civil como suspeita de envenenamento. Até o momento, a causa da morte não foi confirmada por laudo, e exames seguem em andamento.\nA seguir, veja o que já se sabe sobre o caso:\nComo o caso aconteceu\nSegundo a família, Weslenny passou mal após jantar arroz, feijão e carne moída com a mãe, o irmão e o padrasto, na noite de sexta-feira (27).\nA menina começou a apresentar dores, vômito e crises convulsivas ainda em casa. Em relato à TV Anhanguera, a mãe contou que a filha pediu socorro.\n“Ela falou: ‘Mãe, eu não estou aguentando, me leva pro hospital’”, disse.\nWeslenny foi levada ao hospital municipal, chegou a apresentar melhora inicial, mas teve piora rápida e morreu após uma parada cardiorrespiratória.