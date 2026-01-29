Um incêndio destruiu um caminhão no Tocantins e chamou atenção após uma Bíblia aparecer intacta entre os destroços. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e levantou dúvidas sobre as circunstâncias do ocorrido e a situação da motorista.\nA caminhoneira seguia viagem quando o veículo pegou fogo na rodovia. Apesar das perdas materiais, ela saiu sem ferimentos e relatou surpresa ao encontrar o livro religioso preservado após o incêndio.\nInfluenciadora que teve R$ 9,5 milhões bloqueados por exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro vira ré\nCorpo de corretora que estava desaparecida é encontrado, diz delegado\nAmbulante é impedido de vender pão na porta de supermercado e vídeo viraliza\nO que aconteceu com o caminhão da caminhoneira?\nO caminhão pegou fogo durante o trajeto em uma rodovia do Tocantins. As chamas destruíram grande parte do veículo. A motorista conseguiu sair a tempo e não sofreu ferimentos, segundo informações divulgadas pelas autoridades e pela própria caminhoneira.