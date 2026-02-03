Uma adolescente de 17 anos morreu após levar um tiro no pescoço em uma distribuidora de bebidas no Jardim Aureny IV, na região sul de Palmas. O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira (28). A polícia identificou a vítima como Esmeralda Domingos da Silva.\nEquipes da Polícia Militar e da Polícia Civil fizeram os primeiros levantamentos no local. Os agentes recolheram vestígios para a investigação da autoria e da motivação do homicídio.\nAté o momento, a polícia não prendeu a principal suspeita. As autoridades pedem ajuda da população para a localização da autora dos disparos.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Polícia procura mulher suspeita de homicídio em Palmas\nO que aconteceu no caso da adolescente morta em Palmas?\nUma adolescente de 17 anos recebeu disparos de arma de fogo dentro de uma distribuidora de bebidas no Jardim Aureny IV, em Palmas. Socorristas levaram a jovem ao hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos.