Técnica de enfermagem Aliny Ornelas (Reprodução/Instagram de Aliny Ornelas)\nA cidade de Arraias, que fica no sudeste do estado, está em luto com o assassinato de uma mulher, na última quinta-feira (20), e pelo ex-companheiro ter tirado a própria vida após o crime, conforme confirmou a Polícia Militar.\nA vítima, técnica de enfermagem Aliny Pereira de Ornelas, de 25 anos, havia retornado ao estado para cuidar da avó doente e, segundo familiares, sofria agressões do ex. Antes do crime, ela chegou a implorar para que as agressões não fossem denunciadas.\nTécnica de enfermagem tinha sido agredida pelo ex antes do assassinato: 'Implorou para não contar', diz irmã\nIrmã encontra corpo de mulher morta a facadas em caso de feminicídio em Arraias\nMulher é assassinada e ex-companheiro tira a própria vida após o crime em Arraias, diz PM