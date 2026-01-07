Corpo de Rozália Gonçalves Pereira, de 36 anos, estava em lote baldio (Divulgação/Instagram de Araguaína 24h)\nO corpo de uma mulher encontrado em um lote baldio em Araguaína, no norte do Tocantins, segue cercado de dúvidas. A vítima, identificada como Rozália Gonçalves Pereira, de 36 anos, estava desaparecida havia cinco dias quando foi localizada.\nA Polícia Civil investiga o caso, mas ainda não divulgou informações sobre autoria ou motivação do crime. Procurada nesta quarta-feira (7), a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que não há novidades e que a apuração segue sob sigilo.\nA seguir, o Jornal do Tocantins reúne o que já se sabe e o que ainda precisa ser esclarecido sobre o caso.\nFeminicídio e violência doméstica: o que se sabe sobre jovem assassinada a facadas dentro de casa\nMerendeira encontrada morta em Araguaína saiu para encontro marcado pela internet, diz PM