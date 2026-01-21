O jovem José Tadeu Jerônimo da Silva Júnior, de 26 anos, morreu durante um acidente envolvendo uma picape e uma carreta na rodovia BR-153, em Tabocão, região norte do estado. Outras duas pessoas que estavam no veículo com José Tadeu ficaram feridas e foram levadas ao hospital.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o acidente está sendo investigado para esclarecer as causas da batida enquanto aguarda os laudos periciais do Instituto Médico Legal (IML).\nO caso é investigado pela Polícia Civil, que analisa as circunstâncias do ocorrido para concluir o inquérito. Veja abaixo o que se sabe sobre o acidente.\nComo aconteceu o acidente na BR-153?\nO acidente ocorreu por volta das 4h do dia 10 de janeiro de 2026, no km 353 da rodovia, aproximadamente a 20 quilômetros do perímetro urbano de Tabocão.