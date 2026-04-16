Zootecnista e a mãe são investigados por suspeita de desviar R$ 37 milhões de idosa semianalfabeta; Polícia apura crimes de estelionato e exploração financeira (Reprodução/Instagram Isabella Pedrosa)\nO zootecnista Fabiano Pedrosa Leão, investigado por suspeita de desviar cerca de R$ 37 milhões da herança da própria avó, Angélica Gonçalves Pedrosa, em Firminópolis, administrou os bens da idosa por cerca de 15 anos após a morte do avô, em 2009. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que não divulgou um prazo para a conclusão do inquérito.\nConfira o que se sabe e o que falta esclarecer sobre o caso.\nQuem são os investigados?\nFabiano Pedrosa e a mãe dele, identificada como Marli Gonçalves Pedrosa Leão, são investigados. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos investigados para posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.