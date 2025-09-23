Imagem mostra a família de Tocantins e o casal de motociclistas que morreram em acidente na BR-153 (Reprodução/Instagram Prefeitura de Jaú e Arquivo pessoal/Leonardo Ferreira)\nO acidente que matou oito pessoas na BR-153, em Campinorte, na região norte de Goiás, gerou grande repercussão nos últimos dias. Entre as vítimas, estão um casal e uma família de seis pessoas. Segundo a Polícia Civil (PC), caso seja condenado, o motorista suspeito de causar a batida pode pegar mais de 20 anos de prisão. Para esclarecer o que já se sabe e o que ainda falta saber, O POPULAR preparou uma reportagem com as principais informações do caso.\nDinâmica\nO acidente aconteceu na noite do último sábado (20) e envolveu um caminhão, dois carros e uma moto. Conforme a Polícia Rodoviária Federal em Goiás (PRF-GO), o carro no qual a família estava foi atingido na traseira por uma caminhonete. Na sequência, o veículo invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão carregado de bebidas. Depois, o caminhão também atingiu uma moto.