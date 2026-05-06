Lago Serra da Mesa possui rochas, pedras, água cristalina e um cenário de proporções giogantescas (Divulgação/ Adriano Montovani)\nO Lago Serra da Mesa, maior lago artificial do Brasil, que está localizado a 314 km de Goiânia, é uma referência nacional para a pesca esportiva. No entanto, não é apenas a pesca de peixes como o tucunaré-azul e o tambaqui que conquistou pescadores e banhistas. O local se tornou favorito, segundo fontes ouvidas pelo POPULAR, pela água transparente, temperatura agradável, vegetação submersa na água e até pontos rasos, ideais para banho. Além de ser uma alternativa ao Rio Araguaia.\nO pescador e dono de uma pousada nas proximidades do lago, Adriano Montovani, informou que o reservatório abriga uma grande variedade de peixes, inclusive é o que atrai muitos pescadores. Além do amante da pesca, o corretor de imóveis Charles Dias Alencar, que atuou com turismo por muitos anos, ressaltou que a região também atrai muita gente que procura lazer e descanso aos finais de semana.