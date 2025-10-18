Estudantes durante prova do ExaTO (Bianca Zanella/UFT)\nNeste domingo (19) mais de 12 mil candidatos vão fazer as provas da 2ª edição do Exame de Acesso ao Ensino Superior do Tocantins (Exato), em 2025. É preciso estar atento às exigências do edital para não correr o risco de desclassificação antes e durante a aplicação das provas.\nConforme o edital, as provas vão ocorrer nas cidades de Araguaína, Araguatins, Arraias, Colinas, Dianópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Lagoa da Confusão, Miracema, Palmas, Paraíso do Tocantins, Pedro Afonso, Porto Nacional e Tocantinópolis.\nPela manhã, os portões dos locais de prova fecham às 8h, e os cadernos começam a ser entregues a partir das 8h10.\nÀ tarde, o limite para realizar a prova será menor, sendo apenas três horas. A entrar nas unidades será permitido até as 14h30.