Empresária Amanda Vasconcelos (Reprodução/Instagram de Amanda Vasconcelos)\nA empresária Amanda Vasconcelos, esposa do cantor sertanejo Henrique, teve a situação agravada durante uma abordagem policial em Orlando, nos Estados Unidos, após uma série de atitudes consideradas graves por agentes de segurança. A polícia local relaciona a detenção não apenas à resistência às ordens, mas também à forma como a parada começou, com infrações de trânsito observadas na condução do veículo.\nO Jornal do Tocantins não conseguiu contato com a defesa de Amanda Vasconcelos até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações e esclarecimentos.\nSegundo a polícia de Orlando, a abordagem iniciou quando a caminhonete conduzida por Amanda passou sobre a linha pontilhada e entre duas pistas em uma avenida da cidade. A ação atraiu a atenção dos agentes, motivando a tentativa de parada. A caminhonete de luxo, avaliada em mais de R$ 700 mil, estava no fluxo em velocidade compatível com a via no momento.