Avenida JK Palmas ( Flavio Cavalera/Governo do Tocantins)\nO Dia do Trabalhador, celebrado nesta sexta-feira (1º), é considerado feriado nacional e vai alterar o funcionamento de diversos serviços. Por esse motivo, não haverá expediente nos órgãos públicos municipais.\nPrefeitura de Palmas\nA Prefeitura de Palmas informou que algumas repartições estarão fechadas na sexta-feira (1º). O atendimento será retomado na segunda-feira (4), das 13h às 19h. Serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, seguirão funcionando normalmente.\nEntre os atendimentos mantidos estão as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD III).\nComércio\nDe acordo com a convenção coletiva da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Tocantins (Fecomércio), não é permitida a abertura do comércio no dia 1º de maio, conforme estabelece a cláusula 26ª da Convenção Coletiva de Trabalho.