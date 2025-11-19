O Inep, órgão ligado ao MEC (Ministério da Educação), divulgou nesta quarta-feira (19) o gabarito oficial do segundo dia de provas do Enem 2025.\nEm publicação nas redes sociais, o MEC e o Inep informaram na última terça-feira (18) que antecipariam a liberação do gabarito oficial.\nAcesse o gabarito aqui\nA antecipação acontece após o MEC anular três questões do exame nacional e acionar a Polícia Federal, depois que um estudante de medicina publicou no YouTube, dias antes das provas de matemática e ciências da natureza, questões quase idênticas aos itens aplicados no último domingo (16).\nEm uma live nas redes sociais antes do segundo dia do exame, o estudante Edcley Teixeira mostrou ao menos cinco questões que têm muita semelhança com as que estavam na prova. Ele afirma ter previsto as questões presentes no exame nacional seguindo critérios permitidos pela legislação e sem qualquer vazamento.