Após a aprovação de uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), mudará a forma de obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Tocantins. Agora, a primeira emissão do documento deixará de ser paga e passará a ser gratuita, com as novas regras.\nAs mudanças passarão a valer após serem publicadas no Diário Oficial da União. Além de pôr fim à obrigatoriedade das aulas em autoescolas, a resolução também atualiza e estabelece novas regras para tirar a CNH.\nEstão entre as mudanças:\nAs aulas em autoescolas deixam de ser obrigatórias e o candidato poderá escolher como realizá-las. Porém, as provas teóricas e práticas continuam sendo requisitos para obter a CNH.\nAs aulas práticas são reduzidas de 20 para 2 horas, no mínimo, para os alunos de categorias A e B, e 10h para as categorias C, D e E (com um instrutor ou em autoescola).