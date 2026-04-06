Mecânico foi levado ao hospital após ser encontrado em estrada rural (Reprodução/Arquivo pessoal de Luzia Rodrigues)\nO mecânico agrícola Adenir Rodrigues da Conceição, de 42 anos, foi reencontrado com vida após passar 20 dias desaparecido em uma área de mata densa no sul do Tocantins. O reencontro com a família aconteceu depois que ele foi localizado em uma estrada rural na região de Figueirópolis, na última sexta-feira (3), após ser avistado por um caminhoneiro.\nEm um estado de saúde debilitado e com desidratação grave, Adenir perdeu 11 quilos durante o período em que esteve isolado. Ele permanece internado no Hospital de Alvorada, recuperando-se das sequelas físicas e do trauma sofrido.\nDe acordo com seu irmão, Adolfo Rodrigues, o mecânico está muito fraco e ainda tenta processar tudo o que viveu. "Ele não se lembra de nada. Disse que não via ninguém procurando por ele e pensava que não ia sair vivo da mata", comentou Adolfo.