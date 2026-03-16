-Buscas no Rio Tocantins (1.3386444)\nBombeiros e mergulhadores retomaram, na manhã desta segunda-feira (16), as buscas por Ágatha Sophia Almeida Xavier, de 4 anos, que desapareceu no Rio Tocantins, em Tocantinópolis, região norte do estado. Ela desapareceu às margens das águas quando estava com a mãe próxima à segunda rampa da orla.\nO caso foi registrado por volta das 15h de sábado (14). Segundo os Bombeiros, a mãe relatou que a filha se afastou por alguns instantes e saiu de seu campo de visão.\nAinda de acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas relataram ter visto alguém pedindo ajuda dentro do rio, o que levantou a possibilidade de afogamento. Familiares e amigos chegaram a entrar na água para tentar resgatar a menina, mas não conseguiram alcançá-la devido ao nível elevado do rio e à forte correnteza.