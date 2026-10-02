O avião que caiu na zona rural de Divinópolis do Tocantins, na região oeste do estado, na quarta-feira (30), era um Neiva EMB-810D Seneca III, bimotor de pequeno porte, de prefixo PT-RSN. A aeronave era utilizada em voos particulares e estava registrada no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).\nSegundo informações do cadastro aeronáutico, o avião estava em situação normal e tinha o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) válido até 4 de novembro de 2026. O registro também indicava autorização para operações noturnas e voos por instrumentos.\nQueda de avião no TO: o que se sabe sobre acidente que matou piloto e empresário\nAvião que caiu no TO saiu de Goiânia, fez escala em Gurupi e seguia para o Pará\nQueda de avião no TO: o que se sabe sobre acidente que matou piloto e empresário