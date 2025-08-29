-MC LAREN (1.3305648)\nA McLaren Artura apreendida pela Polícia Civil durante a operação FRAUS é feita com fibra de carbono e pode atingir 100 km/h em apenas 3 segundos. O veículo, avaliado em cerca de R$ 3 milhões, está no pátio de uma delegacia em Palmas, junto com outros carros de luxo da influenciadora Karol Digital, que foram apreendidos.\nMaria Karollyny Campos Ferreira, a Karol Digital, e o namorado dela, Dhemerson Rezende Costa, foram presos preventivamente na sexta-feira, 22 de agosto de 2025. Eles são investigados por exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro.\nA Justiça autorizou o sequestro de bens e valores da influencer até o limite de R$ 37 milhões. Durante a operação, a polícia apreendeu carros de luxo, além de mansões e uma fazenda.\nEm entrevista à TV Anhanguera, o advogado Maurício Araújo, que representa os investigados, afirmou que os clientes são inocentes. "Meus clientes são inteiramente inocentes. A fonte de renda da minha cliente é inteiramente legal. O que ela pratica, a profissão dela é ser influencer digital. Não temos a dúvida, que tudo será esclarecido", afirmou.