Recebeu uma cobrança de imposto municipal e identificou um valor ou informação que considera incorreto? O contribuinte pode contestar o lançamento e apresentar defesa ao município, desde que observe os procedimentos e prazos previstos. Em Porto Nacional, recursos relacionados a IPTU, ISS, taxas e outros tributos passam pela análise do Conselho Municipal de Contribuintes.\nSegundo o advogado especialista e mestre em Direito Tributário Thiago Perez, a contestação pode ocorrer na esfera administrativa e, em determinadas situações, na Justiça. A orientação é buscar análise de um contador ou advogado tributarista ao identificar a divergência.\nO tema ganha atenção com a sessão ordinária convocada pelo Conselho Municipal de Contribuintes para segunda-feira (17), às 14 horas. A reunião terá distribuição de processos para análise e julgamento pelos conselheiros, além de revisão de regras sobre recursos e prazos.