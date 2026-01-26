As inscrições para o Prouni (Programa Universidade para Todos) 2026 abrem nesta segunda-feira (26). Nesta edição, o programa do MEC (Ministério da Educação) oferece 594.519 bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior, sendo 274.819 integrais e 319.700 parciais.\nAs vagas do Prouni são divididas em três modalidades de concorrência: ampla concorrência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e autodeclarados pessoas com deficiência.\nPara se inscrever no Prouni, os candidatos devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior usando o perfil do Gov.br. Após o login, é possível selecionar o curso desejado.\nNo site do programa, os interessados podem consultar a lista de cursos e a quantidade de vagas disponíveis em cada instituição participante.\nAbaixo, veja a seguir o passo a passo de como consultar as vagas: