Departamento Estadual de Trânsito intensifica a inspeção antes do início do período letivo (Félix Carneiro/Governo do Tocantins)\nVeículos que fazem transporte escolar no Tocantins precisam passar por vistoria obrigatória neste primeiro semestre de 2026 para continuar circulando. A inspeção verifica 32 itens de segurança, além da documentação do veículo e da habilitação do motorista. Sem a autorização, o transporte de estudantes fica proibido de corcular pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran).\nA vistoria ocorre nos 139 municípios do estado até o dia 7 de março deste ano. Motoristas e proprietários devem ficar atentos ao cronograma para evitar multas e impedimento de circulação. A autorização tem validade de seis meses. Quem não cumprir as exigências não recebe o selo de regularidade e fica impedido de circular. O cronograma atende transportadores públicos e privados.