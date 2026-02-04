Empresária Amanda Vasconcelos, mulher do cantor Henrique (Reprodução/Instagram de Amanda Vasconcelos)\nA Justiça dos Estados Unidos concedeu liberdade à esposa do sertanejo Henrique após audiência no Tribunal do Circuito do Condado de Orange, na Flórida. A empresária Amanda Vasconcelos Barbosa Tavares Reis, de 28 anos, deixou a custódia na noite desta terça-feira (3), após firmar um compromisso com o sistema judicial americano.\nO juiz aplicou a medida conhecida como “Release on Recognizance”, modalidade que permite responder ao processo legal em liberdade mediante responsabilidade perante o tribunal.\nA audiência ocorreu depois de abordagem policial em Orlando relacionada a infrações de trânsito atribuídas a Amanda. Segundo registros oficiais, agentes observaram irregularidades no trânsito e constataram que o veículo conduzido por ela demonstrava mudanças indevidas de faixa, além de outros sinais de direção considerada incompatível com normas locais.