José Geraldo Oliveira Fonseca era produtor de abacaxi (Arquivo pessoal/Família de José Geraldo)\nO produtor de abacaxi José Geraldo Oliveira Fonseca, de 39 anos, foi assassinado em setembro de 2024, enquanto jantava com a família em uma pizzaria no centro de Miranorte. O ataque ocorreu quando dois homens armados invadiram o local e fizeram vários disparos.\nO crime foi registrado por câmeras de segurança. Após os tiros, os criminosos ainda roubaram um cordão usado pela vítima. O inquérito identificou que o crime aconteceu em meio a uma disputa de mercado de produção de abacaxi, na região central do Tocantins.\nSegundo a Polícia Civil, o empresário Roberto Coelho de Souza foi apontado como mandante do crime. Ele atua no mesmo ramo de produção de abacaxi que a vítima. A investigação sustenta que o suspeito contratou pessoas para organizar e executar o homicídio.