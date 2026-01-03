O ano de 2026 ainda nem tinha começado e muita gente já estava de olho na lista de feriados do novo ciclo. Após um 2025 recheado de datas festivas nos finais de semana, a notícia é boa: 2026 será o ano dos feriados em dias úteis.\nA maioria das datas comemorativas deste novo ano propiciará feriados prolongados. Ótimo para quem desejava ter opções para planejar viagens e momentos de pausa e descanso com a família.\nPara além dos feriados, 2026 terá uma agenda repleta de grandes eventos. O principal deles será a eleição presidencial brasileira, cujo primeiro turno está previsto para o domingo do dia 4 de outubro.\nNo calendário esportivo, a primeira Copa do Mundo da Fifa (Federação Internacional de Futebol) com 48 seleções vem aí. Pela primeira vez com 104 partidas, o novo formato do Mundial é para alguns analistas "inchado". A Copa nos Estados Unidos, no México e no Canadá vai de 11 de junho a 19 de julho.