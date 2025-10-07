Um vaqueiro e outras três pessoas são investigados por um suposto envolvimento no furto e venda de 400 cabeças de gado, segundo a Polícia Militar. Caso teria acontecido em uma fazenda na zona rural de Dueré. Conforme a Polícia Civil, as investigações iniciaram há três meses, após o filho do proprietário denunciar que os animais haviam sumido da fazenda.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Suspeitos de furtar cabeças de gado são detidos em Dueré\nOs suspeitos foram levados para a 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi, na segunda-feira (6). Por não ter situação de flagrante eles foram liberados. Os nomes deles não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu contato com as defesas.\nA Polícia Civil informou que o filho teria ido até a fazenda, após a morte do pai, para ver as condições das mais de 500 cabeças de gado que tinham na propriedade. Chegando ao local, ele não encontrou nenhum dos animais e registrou o caso na delegacia.