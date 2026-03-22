O técnico e empresário Vanderlei Luxemburgo recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Palmas, neste domingo (22). Ele havia sido internado na última sexta-feira (20) após sentir mal-estar e ser diagnosticado com uma infecção pulmonar.\nApós a realização de novos exames, o hospital liberou Luxemburgo para que siga o tratamento em casa, conforme o boletim médico deste domingo. Ele deve continuar com a medicação prescrita e realizar diariamente sessões de fisioterapia respiratória.\nBuscas por mecânico desaparecido são encerradas na zona rural de Cariri do Tocantins\nMotociclista morre atropelado por caminhonete após tentar desviar de buraco e cair, diz PM\nLuxemburgo informou, em um vídeo gravado na saída do hospital, que está se recuperando bem e seguirá o tratamento em casa.