Vanderlei Luxemburgo, técnico e empresário, apresentou melhora no quadro de saúde neste sábado (21), segundo a assessoria. Ele havia sido internado após ser diagnosticado com uma infecção pulmonar, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular, na madrugada da última sexta-feira (20).\nDe acordo com a assessoria do ex-treinador, a recuperação é positiva, mas ele permanecerá na UTI para receber o ciclo de antibiótico intravenoso, necessário para o tratamento da infecção. A expectativa é de que, até domingo ou segunda-feira, seja definido se o tratamento será concluído no hospital ou em casa.\nPor conta do ocorrido, a agenda do empresário neste fim de semana foi suspensa, conforme sua assessoria. As atividades devem ser retomadas a partir da próxima semana, com precaução pelos próximos 15 dias.