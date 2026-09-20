Transporte coletivo de Palmas (Divulgação/Prefeitura de Palmas)\nQuem utiliza o transporte coletivo de Palmas passa a contar com novos pontos para resolver presencialmente serviços relacionados ao cartão de transporte. A Santa Cecília Turismo Ltda. (Sancetur), concessionária que opera o sistema na capital, amplia o atendimento para a Estação Javaé e para a garagem da empresa, no setor Bela Vista. O serviço já funcionava na Estação Apinajé.\nNesses três locais, o passageiro pode fazer cadastro, solicitar a emissão do cartão, desbloquear a carteirinha e colocar créditos desde a última terça-feira (15). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h15 às 18h.\nPonto de ônibus sustentável de quase R$ 70 mil é doado para Palmas por empresa do ES\nFim da ATCP: Prefeitura extingue agência após anos de turbulência no transporte público de Palmas