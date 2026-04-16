Os servidores municipais de Palmas terão um feriadão de quatro dias na próxima semana. O prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos) assinou um decreto que estabelece ponto facultativo na segunda-feira (20), véspera do feriado nacional de Tiradentes, comemorado em 21 de abril.\nCom a medida, o recesso começa no sábado (18) e segue até a terça-feira (21). O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município na quarta-feira (15) e vale para os órgãos da administração direta e indireta.\nApesar da suspensão do expediente administrativo, a Prefeitura informou que os serviços essenciais funcionarão normalmente para garantir o atendimento à população.\nCaso da mulher encontrada morta em rio envolve denúncias de agressão e suspeita familiar; veja o que se sabe\nCarro elétrico pega fogo durante carregamento em garagem de casa em Palmas