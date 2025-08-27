Interessados em concluir o ensino médio e ainda garantir uma qualificação profissional podem aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Serviço Social da Indústria (SESI). São 100 vagas gratuitas disponíveis e as inscrições vão até domingo (31).\nConforme o Sesi, as vagas são para o segundo semestre de 2025, voltadas para pessoas com 18 anos ou mais e que não tenham concluído o ensino médio, do 1º ao 3º ano. O curso é ofertado na modalidade Educação de Jovens e Adultos, no programa EJA Profissionalizante EAD, em Palmas.\nQuem tiver interesse em dar andamento aos estudos deve entrar em contato com o Sesi pelo telefone (63) 99977-2310.\nGoverno divulga regras para programa que garante habilitação gratuita no Tocantins\nJustiça Eleitoral faz atendimento itinerante em 19 cidades para regularização de título eleitoral; veja cronograma