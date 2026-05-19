Com salários que podem chegar a R$ 1.500, além de auxílio-transporte, estão abertas as inscrições para 24 vagas de estágio destinadas a estudantes de níveis técnico e superior em sete municípios do Tocantins. As oportunidades são oferecidas pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL).\nAs vagas contemplam diversas áreas de atuação, como Pedagogia, Ciências Econômicas, Administração, Arquitetura e Urbanismo, entre outras.\nO objetivo do programa, segundo o IEL, é conectar os estudantes ao mercado de trabalho, permitindo a aplicação prática dos conhecimentos acadêmicos e o desenvolvimento de competências como comunicação, responsabilidade e trabalho em equipe.\n47 Anos do Jornal do Tocantins: Trajetória em Capas\nEstudante de medicina emociona ao fazer homenagem aos pais que tiveram câncer\nPM publica resultado final de concurso para oficiais e praças; confira listas