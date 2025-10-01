Estudantes de cursos técnicos, ensino médio e graduação de sete cidades tocantinenses podem concorrer a 39 vagas de estágio ofertadas pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL) nesta segunda-feira (29). As bolsas vão de R$ 350 a R$ 1,1 mil, além de auxílio-transporte.\nDe acordo com o IEL, as oportunidades são ofertadas em parceria com instituições públicas e privadas. As vagas disponíveis são para as seguintes cidades:\nAraguaína;\nFiladélfia;\nGurupi;\nMiracema do Tocantins;\nPalmas;\nPorto Nacional;\nTocantinópolis.\nContas em atraso aumentam, e Brasil tem 60 milhões de negativados, diz BoaVista\nMais de 17 mil tocantinenses devem receber devolução por descontos indevidos no INSS\nAs vagas abrangem as áreas do Direito, Administração, Técnico em Administração, Engenharia Civil, Jornalismo, Marketing, Ciências Contábeis, Pedagogia, Letras, entre outros cursos de ensino superior, além de ofertar oportunidades para quem está no ensino médio.