Estudantes de nível médio, técnico e de graduação interessados em fazer estágio e ter mais conhecimento do mercado de trabalho podem concorrer às vagas de estágio ofertadas pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL) Tocantins. São 38 oportunidades com bolsas que vão de R$ 350 a R$ 1.518.
Conforme o IEL, a atualização das oportunidades é diária no mural eletrônico e entre as áreas com estágios disponíveis estão: Educação Física, Engenharia Civil / Técnico em Edificações, Administração, Ciências Contábeis, Direito, Pedagogia, Jornalismo, Marketing, Psicologia, entre outras, além do ensino médio. Clique aqui e veja as vagas.