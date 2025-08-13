O estoque das vacinas referentes ao ano de 2024 contra a gripe terminaram e as ações de vacinação contra o vírus serão retomadas em Palmas até outubro deste ano. As doses devem passar por atualizações, feitas anualmente, para voltarem a ser distribuídas aos postos e à população.\nA informação foi divulgada pela Secretaria Municipal da Saúde (Semus) nesta quarta-feira (13), que destacou que aguarda o repasse das novas doses de 2025 do Ministério da Saúde. A data exata para o repasse ou início da vacinação ainda não foi divulgada.\nQuando a vacinação for retomada, a pasta vai seguir orientação do Ministério da Saúde, priorizando a imunização de grupos prioritários. Isso inclui crianças pequenas, idosos, gestantes, pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde. O público geral deve ser contemplado em ações posteriores.