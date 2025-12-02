A vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite, começou a ser distribuída nacionalmente pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (2). O primeiro lote, com 673 mil doses, será ofertado ao público pelo SUS (Sistema Único de Saúde).\nA imunização gratuita é destinada a gestantes a partir da 28ª semana e tem como objetivo reduzir casos de bronquiolite em recém-nascidos. Não há restrição de idade para a mãe. A recomendação é tomar dose única a cada nova gestação.\nO lote inicial integra a compra de 1,8 milhão de doses feita pela pasta. O DF é a primeira unidade da federação a receber as doses, enquanto outros estados recebem entre esta segunda e terça-feira (3). O Ministério da Saúde afirma que vai garantir o abastecimento necessário para a execução das estratégias locais de vacinação.