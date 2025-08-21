Urnas funerárias oferecem inovação e conforto (Reprodução/TV Anhanguera)\nO mercado funerário tem se atualizado para oferecer conforto, dignidade e tecnologia no momento da despedida. Urnas luxuosas e até chuva de pétalas podem abrilhantar a homenagem aos entes queridos no momento da despedida.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Novidades do setor funerário são apresentadas durante workshop em Palmas\nAs tendências do setor estão sendo apresentadas a trabalhadores do ramo durante o 2º Workshop Funerário Hop, em Palmas. Representantes funerários, de todo o Brasil, participam do evento que segue até 23h desta quinta-feira (21) na quadra 112 Sul.\nA ideia do evento é repensar formas de melhorar o serviço no estado. O que pode ajudar a evitar situações como a que ocorreu na BR-153 no mês de junho de 2025, quando um caixão com corpo caiu no asfalto, depois que o carro abriu as portas ao passar por um quebra-molas.