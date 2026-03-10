Uma urna funerária identificada por indígenas na Ilha do Bananal, no Tocantins, segue para análise arqueológica após acompanhamento técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O material surgiu em território do povo Javaé, na aldeia Canoanã, e despertou atenção por possível valor histórico e cultural.\nO achado chegou ao conhecimento do Iphan após comunicação da própria comunidade indígena. Técnicos do órgão acompanharam o processo de identificação e orientaram o encaminhamento da peça para estudos especializados. A análise deve apontar características da urna e ajudar na compreensão do contexto arqueológico da região.\nApós Piracema, pesca profissional exige autorização para transporte e comercialização\nIndígenas entram em área interna da Cargill no Pará em ato contra ordem de desocupação