A Justiça negou o pedido de liminar que tentava suspender o contrato de gestão terceirizada das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Norte e Sul de Palmas. Com a decisão, publicada nesta segunda-feira (13), segue válida a parceria entre a Prefeitura de Palmas e a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itatiba.\nA decisão é do juiz Valdemir Braga de Aquino Mendonça, da 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos da capital. O magistrado analisou uma ação popular que questionava a legalidade do contrato e entendeu que não havia elementos suficientes para a suspensão imediata da gestão compartilhada.\nO novo modelo entrou oficialmente em vigor no mesmo dia da publicação da decisão. Segundo o juiz, a dispensa de chamamento público para a escolha da organização social respeitou os critérios da Lei Federal nº 13.019/2014 e da legislação municipal.