Três universitários são investigados por estupro coletivo de uma estudante em Porto Nacional. O crime foi registrado dentro da Universidade Federal do Tocantins (UFT). Segundo a instituição, foi aberto um processo administrativo para apurar o caso e os universitários foram afastados.\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu contato com as defesas deles. A Polícia Civil informou que as investigações do caso estão em andamento.\nDe acordo com o relato da vítima à Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 25 de outubro de 2025. Porém, ela só procurou a delegacia para registrar a denúncia cinco dias depois. Um inquérito foi instaurado pela 8ª Delegacia de Atendimento à Mulher de Porto Nacional.\nConforme a Secretaria da Segurança Pública, as investigações devem apurar a autoria do crime de estupro e a suposta divulgação de cenas do crime na internet. A polícia informou que o caso segue em sigilo.