O estudante universitário Luciano Milo, de 27 anos, foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava, em um condomínio no setor Cidade Jardim, em Goiânia. A Polícia Militar de Goiás foi acionada após familiares não conseguirem contato com o jovem e irem até ao imóvel dele. O caso é tratado como assassinato.\nDe acordo com informações divulgadas pela TV Anhanguera, o corpo de Milo foi localizado no quarto da residência por uma prima dele, no domingo (10), após o pai do estudante relatar que não conseguia mais falar com o filho. Conforme os familiares, a porta do imóvel estava fechada, mas destrancada.\nÀ TV, a Polícia Científica de Goiás relatou que a causa da morte foi asfixia por estrangulamento, resultado identificado durante os exames periciais realizados no local.\nExcesso de velocidade é a infração de trânsito mais cometida pelos motoristas tocantinenses