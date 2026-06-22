Laisa Cristina Pereira dos Santos, de 22 anos (Arquivo Pessoal/Celino Santos)\nA universitária Laisa Cristina Pereira dos Santos, de 22 anos, morreu em um capotamento na rodovia PA-411, no sul do Pará, neste domingo (21). Natural de Colinas do Tocantins, ela cursava Direito em Araguaína e estava em período de férias.\nSegundo a Polícia Militar do Pará (PMPA), Laisa estava em um veículo acompanhada de outras duas mulheres quando o carro perdeu o controle ao passar por um buraco e capotou na margem da rodovia, no trecho entre Nova Barreira e Barreira do Campo. Ela foi a única vítima fatal do acidente.\nA jovem viajou ao Pará para visitar familiares e seguia em direção ao Rio Araguaia, em Santana do Araguaia, no momento do acidente.\nVeículo capotou às margens de rodovia PA-211 (Divulgação/Polícia Militar do Pará)